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Овечкин стал лучшим игроком НХЛ по версии ESPN во второй раз подряд

Овечкин стал лучшим игроком НХЛ по версии ESPN во второй раз подряд
Eurosport

1 час назад

Очередная награда для Ови.

Русский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан лучшим игроком НХЛ сезона-2018/19.

Второй год подряд он получил от журнала ESPN награду Excellence in Sports Performance Yearly Award (ESPY). Вручение состоялось 10 июня в Лос-Анджелесе.

  • В сезоне-2018/19 «Вашингтон» вылетел от «Каролины» в первом раунде Кубка Стэнли.
  • 33-летний Овечкин в восьмой раз выиграл приз лучшего снайпера регулярного чемпионата НХЛ.

Овечкин начал подготовку к сезону НХЛ пробежками по дорогам Италии

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