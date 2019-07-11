«Какой из танцев четче?» Бобровский и Панарин устроили танцевальный баттл на отдыхе в Италии
Парни отжигают после подписания новых контрактов.
Бывшие одноклубники по «Коламбусу» Артемий Панарин и Сергей Бобровский вместе проводят веселый отпуск на итальянском острове Капри.
Хоккеисты устроили танцевальный баттл под хип-хоп.
«Выложились. Какой из танцев четче?» – спросил Артемий подписчиков в инстаграме.
- С лета 2019-го Бобровский и Панарин больше не партнеры. Сергей перешел во «Флориду», а Артемий выбрал Нью-Йорк и «Рейнджерс».
- Боб за 7 лет заработает 70 млн долларов, Артемий будет получать в нью-йоркском клубе 81,5 млн долларов за аналогичный период
«Рейнджерс» взяли Панарина и стали самым русским клубом НХЛ. Но это не делает их топами
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