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«Какой из танцев четче?» Бобровский и Панарин устроили танцевальный баттл на отдыхе в Италии

«Какой из танцев четче?» Бобровский и Панарин устроили танцевальный баттл на отдыхе в Италии
Eurosport

1 час назад

Парни отжигают после подписания новых контрактов.

Бывшие одноклубники по «Коламбусу» Артемий Панарин и Сергей Бобровский вместе проводят веселый отпуск на итальянском острове Капри.

Хоккеисты устроили танцевальный баттл под хип-хоп.

«Выложились. Какой из танцев четче?» – спросил Артемий подписчиков в инстаграме.

  • С лета 2019-го Бобровский и Панарин больше не партнеры. Сергей перешел во «Флориду», а Артемий выбрал Нью-Йорк и «Рейнджерс».
  • Боб за 7 лет заработает 70 млн долларов, Артемий будет получать в нью-йоркском клубе 81,5 млн долларов за аналогичный период

«Рейнджерс» взяли Панарина и стали самым русским клубом НХЛ. Но это не делает их топами

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