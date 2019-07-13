Чешский хоккеист Яромир Ягр обратился к болельщикам «Вашингтона» и намекнул на косвенную роль в карьере нападающего Александра Овечкина.

«Фанаты «Кэпс». Простите, что у меня не получилось в вашем клубе, но я старался изо всех сил. Через 18 лет нужно смотреть на вещи с позитивной стороны. Ведь если бы я играл очень хорошо, у вас никогда бы не появилась возможность выбрать на драфте Ови. И вы, вероятно, не выиграли бы в прошлом году Кубок Стэнли... Не благодарите», – написал 47-летний Ягр.

Ягр появился в «Вашингтоне» в 2001 году, став самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ, но через три года ушел в «Нью-Йорк Рейнджерс».

Чех – двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга».

Со сборной Чехии он выиграл Олимпиаду-1998 и дважды стал чемпионом мира (2005, 2010).

Овечкин стал лучшим игроком НХЛ по версии ESPN во второй раз подряд

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