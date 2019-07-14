Игрок «Сент-Луиса» позавтракал из Кубка Стэнли хлопьями с молоком
Лучшее применение для трофея.
Защитник «Сент-Луиса» Винс Данн оригинально воспользовался традиционным правом победителей НХЛ провести один день с Кубком Стэнли.
22-летний канадец привез трофей в свой родной город Онтарио, после чего приготовил в нем завтрак: в Кубок Стэнли были помещены хлопья и молоко. Затем Данн отвез трофей в больницу и ряд других учреждений города.
- «Сент-Луис» стал победителем Кубка Стэнли, выиграв финальную серию у «Бостона» – 4-3.
- Годом ранее победу в Кубке Стэнли отпраздновал «Вашингтон», где капитанит россиянин Александр Овечкин.
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