Защитник «Сент-Луиса» Винс Данн оригинально воспользовался традиционным правом победителей НХЛ провести один день с Кубком Стэнли.

22-летний канадец привез трофей в свой родной город Онтарио, после чего приготовил в нем завтрак: в Кубок Стэнли были помещены хлопья и молоко. Затем Данн отвез трофей в больницу и ряд других учреждений города.

«Сент-Луис» стал победителем Кубка Стэнли, выиграв финальную серию у «Бостона» – 4-3.

Годом ранее победу в Кубке Стэнли отпраздновал «Вашингтон», где капитанит россиянин Александр Овечкин.

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