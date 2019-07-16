Getty Images
Бобровский и Василевский возглавили рейтинг сильнейших вратарей по версии НХЛ
Русские вратари – лучшие в мире.
НХЛ назвала десятку главных вратарей турнира, выступающих в лиге на данный момент.
Рейтинг возглавили хоккеисты из России – новичок «Флориды» Сергей Бобровский и Андрей Василевский из «Тампы». В тройку вошел Бен Бишоп, защищающий цвета «Далласа». Остальные семь вратарей расположились в следующем порядке:
Кэри Прайс («Монреаль»), Марк-Андре Флёри («Вегас»), Туука Раск («Бостон»), Джонатан Куик («Лос-Анджелес»), Джон Гибсон («Анахайм»), Брэйден Холтби («Вашингтон»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис»).
- В прошлом сезоне Бобровский, выступавший за «Коламбус», пропустил 153 шайбы в 62 играх и дошел с командой до четвертьфинала Кубка Стэнли.
- В «Флоридой» Сергей подписал контракт на 7 лет и будет зарабатывать в среднем по 10 млн долларов в год.
Панарин – самый дорогой русский, Бобровский заработает больше Буре. Главное о топ-переходах НХЛ
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте