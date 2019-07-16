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Бобровский и Василевский возглавили рейтинг сильнейших вратарей по версии НХЛ

Бобровский и Василевский возглавили рейтинг сильнейших вратарей по версии НХЛ
Eurosport

40 мин. назадОбновлено 39 мин. назад

Русские вратари – лучшие в мире.

НХЛ назвала десятку главных вратарей турнира, выступающих в лиге на данный момент.

Рейтинг возглавили хоккеисты из России – новичок «Флориды» Сергей Бобровский и Андрей Василевский из «Тампы». В тройку вошел Бен Бишоп, защищающий цвета «Далласа». Остальные семь вратарей расположились в следующем порядке:

Кэри ПрайсМонреаль»), Марк-Андре Флёри («Вегас»), Туука Раск («Бостон»), Джонатан Куик («Лос-Анджелес»), Джон Гибсон («Анахайм»), Брэйден Холтби («Вашингтон»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис»).

  • В прошлом сезоне Бобровский, выступавший за «Коламбус», пропустил 153 шайбы в 62 играх и дошел с командой до четвертьфинала Кубка Стэнли.
  • В «Флоридой» Сергей подписал контракт на 7 лет и будет зарабатывать в среднем по 10 млн долларов в год.

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