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Анисимова обменяли в «Оттаву»
Новый виток карьеры.
Российский нападающий Артем Анисимов в результате обмена перешел из «Чикаго» в «Оттаву».
В обратном направлении проследовал канадский нападающий Зак Смит, контракт с ним рассчитан до конца сезона-2020/21 (средняя сумма – $3,25 млн), сообщает пресс-служба «Блэкхокс».
Контракт 31-летнего Анисимова также рассчитан до конца сезона-2020/21, сумма соглашения составляет $4,55 млн в год.
- До «Чикаго» Анисимов выступал за ярославский «Локомотив», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Коламбус».
- В 2014 году Анисимов в составе сборной России стал чемпионом мира.
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