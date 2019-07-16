Российский нападающий Артем Анисимов в результате обмена перешел из «Чикаго» в «Оттаву».

В обратном направлении проследовал канадский нападающий Зак Смит, контракт с ним рассчитан до конца сезона-2020/21 (средняя сумма – $3,25 млн), сообщает пресс-служба «Блэкхокс».

Контракт 31-летнего Анисимова также рассчитан до конца сезона-2020/21, сумма соглашения составляет $4,55 млн в год.

До «Чикаго» Анисимов выступал за ярославский «Локомотив», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Коламбус».

В 2014 году Анисимов в составе сборной России стал чемпионом мира.

Игрок «Сент-Луиса» позавтракал из Кубка Стэнли хлопьями с молоком

Качай приложение Eurosport для iOS или Android