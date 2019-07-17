Нападающий «Сент-Луиса» Робби Фаббри получил во владение Кубок Стэнли и постарался сделать этот момент незабываемым.

За сутки с трофеем канадец поел из Кубка спагетти с фрикадельками, после чего накормил из чаши своих собак.

Журналист The Hockey News Кен Кэмпбелл возмутился и написал разгромную статью по этому поводу.

«Вы так стараетесь выиграть эту прекрасную чашу, которая означает кульминацию мечты всей жизни. И после этого вы позволяете своей собаке есть спагетти и фрикадельки из нее? Или кладете туда своего ребенка без подгузника. Что если он справит нужду туда? Позволяете лошади есть из Кубка, бросаете его в бассейн?» – написал Кэмпбелл.

Статью журналист назвал «Эй, парни! Кубок Стэнли – это не туалет, не миска для собак и не тарелка для еды, так что перестаньте так с ним обращаться».

«Сент-Луис» в сезоне-2018/19 впервые в истории выиграл Кубок Стэнли.

В составе «Блюз» чемпионами стали два русских хоккеиста. Иван Барбашев привезет Кубок Стэнли в Москву 17 августа. Следом Владимир Тарасенко посетит с чашей Новосибирск до 20 августа.

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