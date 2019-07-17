«Главное, чтобы костюмчик сидел». Панарин провел первую тренировку в джерси «Рейнджерс»
Правда, не в расположении новой команды.
Русский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин начал подготовку к сезону-2019/20 по индивидуальной программе.
Хоккеист занимался в тренировочной форме нью-йоркского клуба на катке в Питере. «Главное, чтобы костюмчик сидел», – прокомментировал Панарин фото в инстаграме.
- Артемий перешел в «Рейнджерс» на правах свободного агента. Он стал самым высокооплачиваемым русским хоккеистом.
- Последние два сезона Панарин провел в «Коламбусе».
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