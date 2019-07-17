Instagram

«Главное, чтобы костюмчик сидел». Панарин провел первую тренировку в джерси «Рейнджерс»

«Главное, чтобы костюмчик сидел». Панарин провел первую тренировку в джерси «Рейнджерс»
Eurosport

1 час назад

Правда, не в расположении новой команды.

Русский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин начал подготовку к сезону-2019/20 по индивидуальной программе.

Хоккеист занимался в тренировочной форме нью-йоркского клуба на катке в Питере. «Главное, чтобы костюмчик сидел», – прокомментировал Панарин фото в инстаграме.

  • Артемий перешел в «Рейнджерс» на правах свободного агента. Он стал самым высокооплачиваемым русским хоккеистом.
  • Последние два сезона Панарин провел в «Коламбусе».

«Какой из танцев четче?» Бобровский и Панарин устроили танцевальный баттл на отдыхе в Италии

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте