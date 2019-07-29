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По новому контракту с «Тампой» Василевский получит 76 млн долларов за 8 лет
Отличная сделка для лучшего вратаря прошлой регулярки НХЛ.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский заключил новый контракт с победителем регулярки НХЛ-2018/19.
Русский голкипер подписал с «молниями» восьмилетнее соглашение, по которому будет получать в среднем 9,5 млн долларов в год (76 млн долларов всего).
- Контракт Андрея аналогичен офферу другой русской звезды «Тампы» Никиты Кучерова.
- Василевский в 2019 году выиграл «Везина Трофи», став вторым российским голкипером, взявшим эту награду.
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