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По новому контракту с «Тампой» Василевский получит 76 млн долларов за 8 лет

По новому контракту с «Тампой» Василевский получит 76 млн долларов за 8 лет
Eurosport

1 час назад

Отличная сделка для лучшего вратаря прошлой регулярки НХЛ.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский заключил новый контракт с победителем регулярки НХЛ-2018/19.

Русский голкипер подписал с «молниями» восьмилетнее соглашение, по которому будет получать в среднем 9,5 млн долларов в год (76 млн долларов всего).

  • Контракт Андрея аналогичен офферу другой русской звезды «Тампы» Никиты Кучерова.
  • Василевский в 2019 году выиграл «Везина Трофи», став вторым российским голкипером, взявшим эту награду.

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