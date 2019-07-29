«Нью-Джерси» выменял Гусева и представил очень странной гифкой
Шутки в стиле твоего бати.
Форвард «Вегаса» Никита Гусев в результате обмена стал игроком «Нью-Джерси».
«Дьяволы» получили русского нападающего, отдав два выбора на драфте – в третьем раунде-2020 и во втором раунде-2021. Гусев подписал контракт с «Нью-Джерси» на два года. За этот период он получит 9 миллионов долларов.
«Дэвилс» представили Никиту шуткой про Гуся. SMM-клуба – мастера фотошопа.
- Гусев будет выступать под 97-м номером.
- В «Вегас» он приехал после вылета СКА из Кубка Гагарина.
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