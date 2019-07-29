Форвард «Вегаса» Никита Гусев в результате обмена стал игроком «Нью-Джерси».

«Дьяволы» получили русского нападающего, отдав два выбора на драфте – в третьем раунде-2020 и во втором раунде-2021. Гусев подписал контракт с «Нью-Джерси» на два года. За этот период он получит 9 миллионов долларов.

«Дэвилс» представили Никиту шуткой про Гуся. SMM-клуба – мастера фотошопа.

Гусев будет выступать под 97-м номером.

В «Вегас» он приехал после вылета СКА из Кубка Гагарина.

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