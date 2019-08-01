Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, что тот стал поклонником хоккеиста.

«Трамп назвал меня Александром Великим? Мне это прозвище болельщики придумали, значит, Трамп мой болельщик!

Быть самым популярным русским в Америке – нормально. Я такой же обычный человек, как все, просто более узнаваемый», – цитирует Овечкина Sport24.

В марте 2019-го «Вашингтон» побывал в Белом доме на приеме президента. Тогда Дональд Трамп при взгляде на Александра Овечкина воскликнул: «Этот парень, у меня нет ни единого шанса не стать его фанатом!»

В ноябре 2017-го Овечкин создал неформальное движение Putin Team в поддержку Владимира Путина на президентских выборах-2018. В первые дни его членами стали Илья Ковальчук, Павел Буре, Евгений Малкин, Ирина Винер-Усманова, Валерий Газзаев и другие известные спортсмены и артисты.

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