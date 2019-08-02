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Овечкин – о словах Панарина: «Может, где он живет, ничего не изменилось с 90-х. У меня изменилось»
Заочная дискуссия двух элитных форвардов далеко не на спортивную тематику.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал слова форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина о том, что жизнь в России по сравнению с 90-ми не изменилась.
«Не знаю. Может быть, где он живет, ничего не изменилось с 90-х. В спорте многое изменилось, у меня вот изменилась жизнь. Опять-таки у каждого свое мнение.
Давайте не акцентировать внимание на политику. Putin Team существует. Не в таких масштабах, как перед выборами, но она существует и действует», – сказал Овечкин на пресс-конференции.
- Ранее Панарин дал интервью, в котором раскритиковал политику действующей власти, а также бедственный уровень жизни жителей РФ.
- Овечкин – основатель движения Putin Team.
Панарин: «Легче сказать Путину, что он нехороший человек, чем то, что бога нет»
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