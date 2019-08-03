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Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск 19 августа
Порадует родных болельщиков.
Российский нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис» Владимир Тарасенко представит Кубок Стэнли в Новосибирске 19 августа.
Трофей будет выставлен в ЛДС «Сибирь». Информация о времени и организации мероприятия появится до 10 августа, сообщает ТАСС.
В составе «Блюз» трофей завоевал еще и Иван Барбашев. Он привезет чашу в Москву 17 июля.
- По регламенту, каждый обладатель трофея имеет право провести с ним день.
- В 2019-м «Сент-Луис» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли.
- В финальной серии «блюзмены» победили «Бостон» со счетом 4-3.
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