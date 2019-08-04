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«Сибирь в огне, защити ее». Панарин призвал подписать петицию по лесным пожарам
Артемий Панарин все активнее высказывается по поводу российских реалий.
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин попросил подписать петицию с требованием направить дополнительные силы на тушение лесных пожаров в Сибири.
«Сибирь в огне. Защити ее, подпиши петицию», – написал Панарин в сторис инстаграма.
- Площадь лесных пожаров в Сибири составляет от 1,5 до 3 млн квадратных километров.
- Режим ЧС в связи с пожарами объявлен на всей территории Иркутской области и Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.
- В межсезонье Панарин подписал контракт с «Рейнджерс» и стал самым высокооплачиваемым русским хоккеистом в НХЛ.
Овечкин – о словах Панарина: «Может, где он живет, ничего не изменилось с 90-х. У меня изменилось»
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