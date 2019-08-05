Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук выложил в инстаграм фото с женой. Картинку хоккеист подписал: «Мы на лодочке катались, не гребли, а целовались».

Идиллию разрушил нападающий «Питтсбурга» и многолетний партнер Кови по сборной России Евгений Малкин, который в комментах оставил три эмодзи с каблуком, намекая на то, кто хозяин в семье Ковальчука. Илья ответил на выпад: «Завидуй молча».

Ковальчук находится в браке с Николь с 2007 года.

У пары четверо детей: дочери Каролина, Ева и сыновья Филипп, Артем.

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