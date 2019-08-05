Капитан «Вашингтона» и нападающий сборной Росси Александр Овечкин совершил визит в Пекин в качестве посла НХЛ.

В китайской столице он погулял по парку Шунган, который станет один из объектов зимней Олимпиады 2022 года, а после встретился с юными хоккеистами. И даже попрактиковал с их ассистов фирменный бросок из своего офиса – левого круга вбрасывания.

НХЛ пока не приняла решения об участии хоккеистов в Олимпийских играх 2022 года.

Олимпиада-2018 в Пхёнчхане стала первой за шесть циклов, куда НХЛ не пустила игроков.

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