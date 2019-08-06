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Макдэвид возглавил рейтинг центрфорвардов от NHL Network. Малкин и Кузнецов – во второй десятке
В голосовании же фанатов в топ-20 попал лишь один русский хоккеист.
NHL Network опубликовала топ из 20 лучших центральных нападающих североамериканской лиги.
В первую тройку вошли форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби и хоккеист «Колорадо» Нэтан Маккиннон. В топ-20 попали двое представителей России. Евгений Малкин – 13-й, Евгений Кузнецов – 16-й.
- В голосовании болельщиков Макдэвид и Кросби также находятся на вершине рейтинга.
- Кузнецов в фанатском рейтинге сохранил 16-е место, а вот Малкина в топ-20 не оказалось.
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