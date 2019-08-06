Защитник «Ак Барса» Игорь Ожиганов рассказал об отношениях хоккеистов НХЛ и тренеров.

«Когда ты туда приезжаешь, заходишь в раздевалку, и тебе кажется, что они не то что жопу лижут, а неизвестно что с ней вообще делают. Они только и ждут, что появится тренер, чтобы посмеяться, что-то сказать ему. В самолете, как только увидят, что в проходе появился тренер, – бегут к нему. Мы, русские, смотрим на это и понимаем, что у нас бы с таким человеком в коллективе просто никто бы не общался.

Бэбкок является самым дорогим тренером в мире? Ну, дорогой он потому, что все возможное выиграл в своей карьере. Есть в его подходе нюансы. Каждый день спросит, как дела, как в семье и так далее. Мимо него не пройти! Майк умеет выстроить домашнюю атмосферу», – цитирует Ожиганова Sport24.

Ожиганов отыграл в «Торонто» сезон-2018/19.

В 53 матчах он забросил 3 шайбы и сделал 4 ассиста при показателе полезности -2.

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