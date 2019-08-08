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Овечкин в форме «Вашингтона» доехал до Китайской стены. Такой же Великой, как и он сам

Овечкин в форме «Вашингтона» доехал до Китайской стены. Такой же Великой, как и он сам
Eurosport

38 мин. назад

Путешествия Ови по Поднебесной продолжаются.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает путешествие по Китаю.

Теперь Александр Великий доехал до Великой Китайской стены, откуда, естественно, выложил в инстаграм фото довольного себя.

  • Овечкин приехал в Китай в качестве посла Национальной хоккейной лиги.
  • Лига пока не приняла решение об участии хоккеистов в Олимпийских играх 2022 года.
  • Олимпиада-2018 в Пхёнчхане стала первой за шесть циклов, куда НХЛ не пустила игроков.

Овечкин погулял по Пекину, а после позабавил ребятню фирменными бросками из круга вбрасывания

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