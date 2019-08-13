Жена капитана «Кэпиталс» Александра Овечкина Анастасия Шубская показала один из ужинов с хоккеистом.

«С мужем пришли покушать. Посмотрите, кто тут на нас смотрит. Может, заберем его с собой? Овца!» – засняла Шубская в сторис инстаграма.

Животное действительно высунуло морду из-за кустов и смотрело на девушку прямо в открытом зале ресторана. О том, забрала ли семья Овечкиных овцу домой или оставила там, не сообщается.

Александр и Анастасия поженились в 2016 году, в августе 2018-го у них родился сын Сергей.

Шубская – дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой и экс-советника президента ОКР Кирилла Шубского.

Овечкин в форме «Вашингтона» доехал до Китайской стены. Такой же Великой, как и он сам

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