Eurosport
Овечкин попробовал себя в легкой атлетике и классно исполнил прыжок в высоту
Ови – мастер во всем.
Хоккеист «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин попробовал себя в легкой атлетике.
Видео с прыжком Овечкина появилось в одном из фан-аккаунтов, посвященных российскому спортсмену. Ови элегантно исполнил прыжок в высоту и не уронил при этом планку.
- В прошлом сезоне Овечкин провел 101 матч во всех турнирах, показав статистику 59+47, а «Вашингтон» в первом раунде плей-офф уступил «Каролине».
- В 2018 году «Вашингтон» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, Александр был признан MVP плей-офф.
«Может, заберем с собой?» Овечкин с женой увидели в ресторане живую овцу, и это очень мило
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте