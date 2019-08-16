Хоккеист «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин попробовал себя в легкой атлетике.

Видео с прыжком Овечкина появилось в одном из фан-аккаунтов, посвященных российскому спортсмену. Ови элегантно исполнил прыжок в высоту и не уронил при этом планку.

В прошлом сезоне Овечкин провел 101 матч во всех турнирах, показав статистику 59+47, а «Вашингтон» в первом раунде плей-офф уступил «Каролине».

В 2018 году «Вашингтон» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, Александр был признан MVP плей-офф.

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