Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин впервые показал лицо своего сына Сергея и поздравил его с днем рождения – мальчишке исполнился годик.

«С днем рождения, наш малыш! Мы с мамой тебя очень сильно любим, ты наше счастье! Будь самым счастливым, здоровым! А мы с мамуликом всегда будем рядом», – написал Овечкин в инстаграме.

В прошлом сезоне Овечкин провел 101 матч во всех турнирах, показав статистику 59+47, а «Вашингтон» в первом раунде плей-офф уступил «Каролине».

В 2018 году «Вашингтон» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, Овечкин был признан MVP плей-офф.

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