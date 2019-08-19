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Овечкин на дне рождения сына спел «Крошка моя» группы «Руки Вверх!»

Овечкин на дне рождения сына спел «Крошка моя» группы «Руки Вверх!»
Eurosport

19/08/2019 в 12:51

Вчера кэп «Вашингтона» неистово зажигал.

Анастасия, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала видео с празднования дня рождения их сына Сергея.

Радостный Овечкин исполнил песню группы «Руки Вверх!» «Крошка моя». Сам солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков стал гостем праздника и поздравил хоккеиста с большим событием.

  • Вчера, 18 августа, Сергею Александровичу Овечкину исполнился один год.
  • В прошлом сезоне Овечкин провел 101 матч во всех турнирах, показав статистику 59+47, но «Вашингтон» в первом раунде плей-офф уступил «Каролине».

Овечкин попробовал себя в легкой атлетике и классно исполнил прыжок в высоту

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