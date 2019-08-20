Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал Forbes об управлении финансами.

– Я, если честно, не жалуюсь на судьбу и на контракт тоже не жалуюсь. Денег мне хватает. Мне удалось заключить тот контракт без агента, не забывайте. Изменили ли меня деньги? Нет, никак. Я все тот же человек, что и в 2008 году.

У меня есть финансовый консультант, с которым я постоянно на связи, как минимум раз в неделю созваниваемся. Он предлагает какие-то выгодные, по его мнению, варианты вложений, мои адвокаты обязательно проверяют все документы, а я оцениваю и решаю, готов инвестировать, или нет. Для меня важен срок получения дивидендов.

– Вы говорили, что большие деньги накладывают на вас обязанность делиться с нуждающимися. Но всем же помочь нельзя.

– Всем – нет, но кому-то можно. Есть детские дома, фонды, с которыми я сотрудничаю, – и в России, и в Америке.

В 2008 году Овечкин подписал с «Кэпиталс» контракт на 13 лет, за которые он заработает 124 миллиона долларов.

В 2018 году Александр поднял над головой Кубок Стэнли.

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