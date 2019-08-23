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Кузнецов провалил допинг-тест на кокаин и дисквалифицирован на 4 года

Кузнецов провалил допинг-тест на кокаин и дисквалифицирован на 4 года
Eurosport

1 час назадОбновлено 53 мин. назад

Вот это новости!

Хоккеист «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов сдал положительный допинг-тест на кокаин. Об этом сообщает официальный сайт IIHF.

Проба была взята 26 мая – во время чемпионата мира 2019 года. 27-летний Кузнецов не предоставил пробу B, и Международная федерация хоккея дисквалифицировала его на четыре года. Срок отсчитывается с момента отстранения 13 июня и закончится 12 июня 2023 года.

При этом хоккеист может продолжить выступление в НХЛ, если так решит сама лига – на нее не распространяются дисквалификации, наложенные ВАДА и IIHF.

Также Кузнецов уже удалил свой профиль в инстаграме.

  • На ЧМ-2019 сборная России взяла бронзу, выиграв у чехов в матче за третье место.
  • Кузнецов – обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона».
  • В мае в соцсетях появилось видео, на котором присутствует Кузнецов и две дорожки порошка белого цвета.

«Я никогда не употреблял наркотики». Кузнецов – о видео с белым порошком

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