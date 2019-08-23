Помните майское видео, где нападающий «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов находится возле чего-то, неуловимо напоминающего кокаиновые дорожки? 23 августа история получила продолжение – ВАДА вскрыла допинг-пробу хоккеиста с чемпионата мира, она дала положительный результат на кокаин, а IIHF выписала четырехлетний бан.

С чего все началось?

Видео появилось 27 мая в твиттере – его опубликовал неизвестный пользователь под ником «Кра Сотка». Кузнецов там сидит перед столиком, на котором стоят пустые стаканы и насыпаны две дорожки белого вещества – теперь можно смело утверждать, что кокаина. Поодаль на кровати с отсутствующим видом лежит девушка. «Так вот почему наши проиграли», – говорится в описании видео, которое можно посмотреть по этой ссылке.

25 мая сборная России проиграла Финляндии в полуфинале, на следующий день по буллитам одолела Чехию в матче за третье место. Именно 26 мая Евгений сдал роковую допинг-пробу. Он не утверждал, что на видео присутствует другой человек, но заявил, что ролик датирован летом 2018 года, а он никогда в жизни не принимал наркотики.

Евгений Кузнецов и Илья КовальчукGetty Images

«Да, я видел, что в сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы – я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу.

Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли с «Вашингтоном». К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит – незнакомые женщины, непонятные вещества на столе – позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее», – заявил Кузнецов «Спорт-Экспрессу».

Как отреагировали в клубе?

«Вашингтон» отмалчивался и ограничился заявлением, что собирает факты и не планирует давать комментарии. После встречи с игроком представители клуба и НХЛ сказали, что не собираются накладывать на Кузнецова санкции.

«Хоть мы и разочарованы его присутствием на видео, мы принимаем его объяснения и извинения за то, что он поставил себя в неудачную ситуацию. Евгений – потрясающий игрок и активный член нашей команды. Мы ожидаем, что он извлечет уроки из этого инцидента и будет соответствовать стандартам, как организации, так и своим», – говорится в заявлении клуба. Кузнецов публично извинился перед «Вашингтоном», партнерами по команде, болельщиками и всеми остальными.

Что ждет Кузнецова?

Нападающий не потребовал вскрытия пробы B, что автоматически делает его виновным в употреблении запрещенного препарата. 13 июня 2019 года IIHF отстранила его, а 23 августа озвучила срок дисквалификации. Он истечет 12 июня 2023 года, но Кузнецов может продолжать играть в хоккей.

Легальный пусть в сборную, конечно же, закрыт: ФХР – полноправный член IIHF. Евгений может подать апелляцию на решение международной федерации, но глава мирового хоккея Рене Фазель не уверен, что в этом есть смысл.

НХЛ же – сугубо самостоятельная структура, напрямую не подчиняющаяся правилам IIHF и ВАДА. На официальном сайте лиги уже появилось официальное заявление по делу Кузнецова.

Евгений КузнецовGetty Images

«IIHF уведомила нас о положительном допинг-тесте и санкциях в отношении нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова. В отличие от IIHF, в НХЛ кокаин не считается веществом, повышающим работоспособность, и, следовательно, не является допингом», – цитирует сайт вице-комиссара НХЛ Билла Дэйли

Выходит, что после добровольного протокола тестирования и встречи с комиссаром НХЛ Гэри Бэттмэном, Кузнецов с большой долей вероятности продолжит выступление в Северной Америке. Единственная туманность – как отреагирует клуб Евгения «Вашингтон». Только он может расторгнуть контракт с Кузнецовым и лишить его возможности играть в хоккей в ближайшие четыре года.

Кузнецов провалил допинг-тест на кокаин и дисквалифицирован на 4 года

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