Нападающий сборной России и «Вашингтона» Евгений Кузнецов дисквалифицирован на 4 года за допинг – в его анализах найден кокаин. Президент IIHF Рене Фазель высказался на тему возможной апелляции хоккеиста.

«Кузнецов еще может подать апелляцию на решение – о действиях игрока надо у него спрашивать, но я не знаю, есть ли в этом смысл. Он отказался от вскрытия пробы «Б» – это его решение», – заявил Фазель ТАСС.

Положительная проба была взята 26 мая – во время чемпионата мира 2019 года. В те же даты в интернете появилось видео, где Кузнецов сидит в комнате со знакомыми, а на столе лежат несколько дорожек белого порошка.

На ЧМ-2019 сборная России взяла бронзу, выиграв у чехов в матче за третье место.

Кузнецов – обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона».

Кузнецов провалил допинг-тест на кокаин и дисквалифицирован на 4 года

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