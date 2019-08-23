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Президент IIHF Фазель: «Кузнецов еще может подать апелляцию, но не знаю, есть ли в этом смысл»
Действительно, а смысл?
Нападающий сборной России и «Вашингтона» Евгений Кузнецов дисквалифицирован на 4 года за допинг – в его анализах найден кокаин. Президент IIHF Рене Фазель высказался на тему возможной апелляции хоккеиста.
«Кузнецов еще может подать апелляцию на решение – о действиях игрока надо у него спрашивать, но я не знаю, есть ли в этом смысл. Он отказался от вскрытия пробы «Б» – это его решение», – заявил Фазель ТАСС.
- Положительная проба была взята 26 мая – во время чемпионата мира 2019 года. В те же даты в интернете появилось видео, где Кузнецов сидит в комнате со знакомыми, а на столе лежат несколько дорожек белого порошка.
- На ЧМ-2019 сборная России взяла бронзу, выиграв у чехов в матче за третье место.
- Кузнецов – обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона».
Кузнецов провалил допинг-тест на кокаин и дисквалифицирован на 4 года
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