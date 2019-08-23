Хоккеист «Вашингтона» Евгений Кузнецов не будет дисквалифицирован НХЛ и продолжит выступление за «Вашингтон». Об этом сообщается в специальном заявлении на сайте лиги.

«IIHF уведомила нас о положительном допинг-тесте и санкциях в отношении нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова. В отличие от IIHF, в НХЛ кокаин не считается веществом, повышающим работоспособность, и, следовательно, не является допингом», – цитирует сайт вице-комиссара НХЛ Билла Дэйли.

В заявлении отмечено, что кокаин, найденный в допинг-пробе Кузнецова, является наркотиком и может привести к зависимости, которая в некоторых случаях требует обязательного лечения.

Кузнецов добровольно пройдет тестирование в рамках специальной программы, а позже встретится с комиссаром НХЛ Гэри Бэттмэном, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Положительная проба была взята 26 мая – во время чемпионата мира 2019 года. В те же даты в интернете появилось видео, где Кузнецов сидит в комнате со знакомыми, а на столе лежат несколько дорожек белого порошка.

На ЧМ-2019 сборная России взяла бронзу, выиграв у чехов в матче за третье место.

Кузнецов – обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона».

Кузнецов провалил допинг-тест на кокаин и дисквалифицирован на 4 года

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