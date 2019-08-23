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Кузнецов лишен бронзовой медали ЧМ-2019 из-за употребления кокаина
Кокаин форварду сборной России обошелся слишком дорого.
Форвард «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов лишен бронзовой медали чемпионата мира 2019 года, который проходил в Словакии.
«Хоккеист, нарушивший антидопинговые правила, дисквалифицируется с утратой всех медалей, очков и призов, полученных по итогам соревнования IIHF», – сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Дисциплинарный кодекс хоккейной федерации.
При этом сборная Россия сохранит за собой третье место. Для применение санкций к команде антидопинговые правила должны нарушить более двух членов сборной.
- Кузнецов дисквалифицирован на 4 года за употребление кокаина.
- Бан не распространяется на НХЛ.
НХЛ не дисквалифицирует Кузнецова и позволит ему выступать за «Вашингтон»
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