Форвард «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов лишен бронзовой медали чемпионата мира 2019 года, который проходил в Словакии.

«Хоккеист, нарушивший антидопинговые правила, дисквалифицируется с утратой всех медалей, очков и призов, полученных по итогам соревнования IIHF», – сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Дисциплинарный кодекс хоккейной федерации.

При этом сборная Россия сохранит за собой третье место. Для применение санкций к команде антидопинговые правила должны нарушить более двух членов сборной.

Кузнецов дисквалифицирован на 4 года за употребление кокаина.

Бан не распространяется на НХЛ.

НХЛ не дисквалифицирует Кузнецова и позволит ему выступать за «Вашингтон»

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