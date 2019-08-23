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Кузнецов лишен бронзовой медали ЧМ-2019 из-за употребления кокаина

Кузнецов лишен бронзовой медали ЧМ-2019 из-за употребления кокаина
Eurosport

1 час назад

Кокаин форварду сборной России обошелся слишком дорого.

Форвард «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов лишен бронзовой медали чемпионата мира 2019 года, который проходил в Словакии.

«Хоккеист, нарушивший антидопинговые правила, дисквалифицируется с утратой всех медалей, очков и призов, полученных по итогам соревнования IIHF», – сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Дисциплинарный кодекс хоккейной федерации.

При этом сборная Россия сохранит за собой третье место. Для применение санкций к команде антидопинговые правила должны нарушить более двух членов сборной.

  • Кузнецов дисквалифицирован на 4 года за употребление кокаина.
  • Бан не распространяется на НХЛ.

НХЛ не дисквалифицирует Кузнецова и позволит ему выступать за «Вашингтон»

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