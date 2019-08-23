Форвард «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов впервые прокомментировал 4-летнюю дисквалификацию от IIHF.

«Недавно IIHF уведомила меня, что из-за положительного допинг-теста я буду отстранен от участия в международных соревнованиях на четыре года. Я принимаю это наказание. Я горжусь возможностью представлять свою страну, для меня это всегда было очень важным.

Очень тяжело не надевать эту форму четыре года. Я разочаровал очень много людей, которые важны для меня: мою семью, партнеров по команде и друзей. С самого первого дня, когда я вышел на лед в «Вашингтоне», клуб и болельщики были для меня и моей семьи чем-то особенным.

Я чувствую себя абсолютно ужасно из-за того, что подвел людей. Я понимаю, что единственный способ вернуться – это взять ситуацию под контроль», – цитирует заявление Кузнецова сайт «Вашингтона».

Кузнецов попался на кокаине.

Положительная проба была взята 26 мая – во время чемпионата мира 2019 года. В те же даты в интернете появилось видео, где Кузнецов сидит в комнате со знакомыми, а на столе лежат несколько дорожек белого порошка.

Кузнецов дисквалифицирован на 4 года за кокаин. Что известно о скандале

Качай приложение Eurosport для iOS или Android