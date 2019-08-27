Экс-нападающий «Детройта» Даррен Маккарти рассказал, как ему удалось избавиться от алкогольной зависимости.

«Когда я рос, у парней было две альтернативы – либо стать спортсменом, либо курить траву. Так что я никогда не курил траву, пока рос, но начал употреблять алкоголь с 12 или 13 лет. В хоккейных кругах это считалось нормой, такая была культура.

Так что я всегда говорил траве «нет» – до того, как в 1999-м перенес операцию. Меня пичкали разными таблетками, и это сводило меня с ума. К тому же я всегда страдал бессонницей – в первую очередь из-за алкоголя», – приводит слова Маккарти Detroit Free Press.

Сейчас Даррен употребляет каннабис каждый день. По словам экс-спортсмена, по утрам марихуана помогает ему взбодриться. «Это похоже на стакан апельсинового сока», – говорит Маккарти. Кроме того, при помощи марихуаны Даррен избавился от бессонницы.

«Давайте посчитаем. Я курил траву сегодня утром, затем курил по дороге на поле для гольфа и на самом поле для гольфа. И, наверное, покурю еще, когда мы закончим это интервью. Суть в том, что я больше не пью. Не только алкоголь, но даже кока-колу. Марихуана – это растение. Я не употребляю таблетки, не курю сигареты. Да, теперь я курю траву, но я уже поднаторел в этом», – говорит бывший хоккеист.

Маккарти выступал за «Детройт» в 1993-2004 гг., затем вернулся в команду в 2007 году.

В составе «Ред Уингc» Даррен четырежды выигрывал Кубок Стэнли (1997, 1998, 2002, 2008).

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