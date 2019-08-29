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«Не стоит закапывать парня». Бобровский поддержал пойманного на кокаине Кузнецова
Хоккеисты сборной России своих не бросают.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский первым из хоккеистов сборной России выразил поддержку Евгению Кузнецову, дисквалифицированному за кокаин.
«Хочу поддержать Кузнецова. Тяжелая ситуация для него и для его семьи. Согласен, история получилась некрасивой, но не стоит теперь закапывать парня. Не стоит забывать, что все мы люди и спортсменам также как и всем людям свойственно ошибаться.
Давайте лучше поддержим человека. Сколько хороших дел он уже сделал для своего родного Челябинска, для российского хоккея в целом. И сколько еще хороших дел и красивых голов впереди. Держись, старина, сделай правильные выводы и двигайся дальше», – написал Бобровский в инстаграме.
- Кузнецов сдал положительный допинг-тест на кокаин во время чемпионата мира-2019.
- Евгений был лишен бронзовой медали и отстранен от всех турниров под эгидой IIHF на четыре года. При этом он продолжит выступать в НХЛ.
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