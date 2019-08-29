Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский первым из хоккеистов сборной России выразил поддержку Евгению Кузнецову, дисквалифицированному за кокаин.

«Хочу поддержать Кузнецова. Тяжелая ситуация для него и для его семьи. Согласен, история получилась некрасивой, но не стоит теперь закапывать парня. Не стоит забывать, что все мы люди и спортсменам также как и всем людям свойственно ошибаться.

Давайте лучше поддержим человека. Сколько хороших дел он уже сделал для своего родного Челябинска, для российского хоккея в целом. И сколько еще хороших дел и красивых голов впереди. Держись, старина, сделай правильные выводы и двигайся дальше», – написал Бобровский в инстаграме.

Кузнецов сдал положительный допинг-тест на кокаин во время чемпионата мира-2019.

Евгений был лишен бронзовой медали и отстранен от всех турниров под эгидой IIHF на четыре года. При этом он продолжит выступать в НХЛ.

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