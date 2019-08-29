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Темнокожий хоккеист пожаловался на расизм в НХЛ: в комментариях ему предложили играть в баскетбол
Эвандер Кейн призывает Лигу обратить внимание на проблему.
Темнокожий нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн пожаловался на проблему расизма в НХЛ.
Один из подписчиков в инстаграме посоветовал 28-летнему Кейну играть в баскетбол, и хоккеист признался, что подобные выкрики он слышал с трибун во время матчей.
«Об этом и говорю – такое происходит постоянно. Но об этом не говорят открыто, а просто игнорируют. То же самое мне кричали, когда я сидел на скамейке штрафников в Денвере в четвертом матче. Это расизм – проблема и общества, и спорта. Но в футболе, баскетболе и бейсболе на нее обращают внимание. А в хоккее игнорируют, отвергают и забывают, потому что, стоит признать, хоккей – белый вид спорта. Но в лиге есть темнокожие игроки и другие меньшинства. Пора обратить на это внимание и покончить с прежним образом мышления», – написал Кейн.
- В 2009 году «Атланта Трэшерз» выбрала Кейна на драфте в первом раунде под четвертым номером.
- В составе сборной Канады Эвандер становился чемпионом мира среди молодежи.
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