Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал лицом хлопьев от компании Giant Food. Хлопья с медово-ореховым вкусом будут называться «Ovi O’s».

На официальном сайте НХЛ сообщается, что ограниченная серия хлопьев с изображением хоккеиста выйдет в продажу 17 сентября. Проект ориентирован на благотворительность – часть вырученных средств направят в Детский фонд борьбы с раком из Мэрилэнда.

«Я люблю хлопья, для меня большая часть создать продукт «Ovi O’s» вместе с Giant Food, который поможет Детскому фонду борьбы с раком и семьям в округе Колумбия», – заявил 33-летний Овечкин.

А еще покупатели хлопьев смогут воспользоваться приложением в снэпчате и покидать хлопья по мишеням от лица Овечкина.

Новый сезон НХЛ стартует 2 октября.

Овечкин включен в состав совета по развитию физкультуры и спорта при главе Мордовии

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