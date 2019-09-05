Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о своих отношениях с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«После интервью, в котором я высказался о политике, люди подходят на улицах, благодарят. Выражают респект. 95 процентов писем и комментариев положительные. Иногда читаю их, и на глаза наворачиваются слезы. Что я могу сказать об остальных пяти процентах – люди просто заблуждаются. Знакомые хоккеисты мне также звонили, писали благодарственные письма, выражали уважение. На улицах меня сейчас про хоккей вообще никто не спрашивает. Просто говорят: «Ты – красава».

Почему хоккеисты, которые писали мне, сами не могут высказать мнение? В какой-то степени это не мое дело. Каждый выбирает, что для него важно. Но, видимо, все понимают, что реально есть какая-то опасность. Не в плане здоровья или еще чего-то там. Просто никому не хочется, чтобы ему вставляли палки в колеса. Меня просто сорвало. Я сам по себе человек вспыльчивый, прямой. Поэтому я сказал и рад этому, если честно.

Общаюсь ли я с Овечкиным, который поддерживает власть? Не то чтобы мы с Александром на связи. Раньше ходили на ужины вместе, теперь даже не знаю – будем ли. Я видел его высказывания. Он тоже молодец, нейтрально все достаточно сказал. У него есть свое мнение. После того интервью мы с ним не связывались», – заявил Панарин в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

В июле Панарин дал интервью YouTube-каналу «Всему Головин», где критически отозвал о фигуре президента России Владимира Путина.

Овечкин – создатель неформального движения Putin Team.

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