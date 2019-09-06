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«Мы должны поддержать его». Овечкин – о попавшемся на кокаине Кузнецове
Правильные слова в непростой ситуации.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поддержал напарника по команде Евгения Кузнецова, который получил 4-летнюю дисквалификацию за употребление кокаина.
«Это очень тяжело. Он совершил ошибку. Мы должны поддержать его», – приводит слова Овечкина журналист Пьер ЛеБрюн.
- Кузнецов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) 23 августа.
- Дисквалификация со стороны IIHF не означает, что Евгений лишился права выступать в НХЛ. В сезоне-2019/20 Кузнецов, как и раньше, будет играть за «Вашингтон».
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