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«Мы должны поддержать его». Овечкин – о попавшемся на кокаине Кузнецове

«Мы должны поддержать его». Овечкин – о попавшемся на кокаине Кузнецове
Eurosport

24 мин. назад

Правильные слова в непростой ситуации.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поддержал напарника по команде Евгения Кузнецова, который получил 4-летнюю дисквалификацию за употребление кокаина.

«Это очень тяжело. Он совершил ошибку. Мы должны поддержать его», – приводит слова Овечкина журналист Пьер ЛеБрюн.

  • Кузнецов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) 23 августа.
  • Дисквалификация со стороны IIHF не означает, что Евгений лишился права выступать в НХЛ. В сезоне-2019/20 Кузнецов, как и раньше, будет играть за «Вашингтон».

«Ничего странного в этой ситуации не вижу». Кудашов – про Кузнецова и кокаин

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