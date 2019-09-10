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От этого гола кружится голова: 18-летний Какко дважды объехал вокруг ворот и воткнул шайбу в сетку

От этого гола кружится голова: 18-летний Какко дважды объехал вокруг ворот и воткнул шайбу в сетку
Eurosport

27 мин. назад

Парень божил на чемпионате мира и скоро покорит НХЛ.

Финский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко забросил победную шайбу в матче против «Миннесоты Уайлд» на предсезонном турнире новичков.

18-летний Какко дважды объехал вокруг ворот и с фланга воткнул шайбу точно между вратарем и штангой.

  • Матч завершился победой «Рейнджерс» в овертайме со счетом 4:3.
  • Две шайбы забросил еще один новичок команды Виталий Кравцов.
  • Какко завоевал золото ЧМ-2019 в составе сборной Финляндии.

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