От этого гола кружится голова: 18-летний Какко дважды объехал вокруг ворот и воткнул шайбу в сетку
Парень божил на чемпионате мира и скоро покорит НХЛ.
Финский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко забросил победную шайбу в матче против «Миннесоты Уайлд» на предсезонном турнире новичков.
18-летний Какко дважды объехал вокруг ворот и с фланга воткнул шайбу точно между вратарем и штангой.
- Матч завершился победой «Рейнджерс» в овертайме со счетом 4:3.
- Две шайбы забросил еще один новичок команды Виталий Кравцов.
- Какко завоевал золото ЧМ-2019 в составе сборной Финляндии.
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