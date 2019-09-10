Финский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко забросил победную шайбу в матче против «Миннесоты Уайлд» на предсезонном турнире новичков.

18-летний Какко дважды объехал вокруг ворот и с фланга воткнул шайбу точно между вратарем и штангой.

Матч завершился победой «Рейнджерс» в овертайме со счетом 4:3.

Две шайбы забросил еще один новичок команды Виталий Кравцов.

Какко завоевал золото ЧМ-2019 в составе сборной Финляндии.

Хоккеист СКА исполнил гениальный буллит – ты пересмотришь это видео 5555 раз

Качай приложение Eurosport для iOS или Android