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Малкин: «Мне в Америке сложно. Иногда боюсь, что не подберу нужные слова из-за языка»
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о причинах неудачной игры в прошлом сезоне.
«Когда перестаешь забивать, то теряешь уверенность. Я начал слишком много думать. А когда это происходит, я начинаю на всех злиться. Думаю, прошлый сезон – моя вина. Я начал просто сходить с ума. Я ругался с Салливаном, спорил с товарищами по команде.
В Америке мне немного сложно. Может быть, дело в языке или менталитете. Я знаю, что должен быть лидером в раздевалке, но иногда боюсь, что не подберу нужные слова, потому что плохо знаю английский язык», – сказал Малкин The Athletic.
- Малкин играет в НХЛ с 2006 года.
- За это время он выиграл с «Питтсбургом» три Кубка Стэнли.
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