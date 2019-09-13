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Проворов подписал рекордный для русских защитников контракт с «Филадельфией»
В 22 года – уже лидер «Флайерс».
Защитник Иван Проворов, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, подписал новое соглашение с «Филадельфией».
По контракту русский хоккеист получит 40,5 млн долларов за 6 лет (в среднем 6,75 млн в год), сообщает сайт НХЛ.
Этот контракт сделал Проворова самым дорогим русским защитником в истории заокеанской лиги.
1. Иван Проворов – 40,5 млн на 6 лет («Филадельфия», 2019)
2. Дмитрий Орлов – 30 млн на 6 лет («Вашингтон», 2017)
3. Федор Тютин – 27 млн на 6 лет («Коламбус», 2011)
- Проворов играет за «Флайерс» с сезона-2016/17. «Филадельфия» выбрала его на драфте-2015 под общим седьмым номером.
- Ранее Артемий Панарин подписал с «Рейнджерс» рекордный контракт для хоккеистов из России любого амплуа – 11,64 млн долларов в год.
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