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«Лето прошло весело». Бобровский в караоке исполнил песню «Сектора Газа».

«Лето прошло весело». Бобровский в караоке исполнил песню «Сектора Газа».
Eurosport

38 мин. назад

На 100 баллов, может, и не тянет, но на 95 – в самый раз.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отпуск уже закончил, но видео с него выкладывать продолжает.

На этот раз инстаграм голкипера пополнился видео, где он исполняет песню «Сектора Газа» – «Пора домой».

«Лето прошло весело. Сейчас пришло время хорошо поработать», – подписал пост Бобровский.

  • Летом 2019 года Боб перешел из «Коламбуса» во «Флориду» в качестве свободного агента.
  • За семь лет в Майами двукратный обладатель Везина Трофи заработает 70 млн долларов.

Бобровский и Василевский возглавили рейтинг сильнейших вратарей по версии НХЛ

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