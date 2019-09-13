Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отпуск уже закончил, но видео с него выкладывать продолжает.

На этот раз инстаграм голкипера пополнился видео, где он исполняет песню «Сектора Газа» – «Пора домой».

«Лето прошло весело. Сейчас пришло время хорошо поработать», – подписал пост Бобровский.

Летом 2019 года Боб перешел из «Коламбуса» во «Флориду» в качестве свободного агента.

За семь лет в Майами двукратный обладатель Везина Трофи заработает 70 млн долларов.

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