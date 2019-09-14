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НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на 3 матча за кокаин

НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на 3 матча за кокаин
Eurosport

1 час назад

Евгений легко отделался.

НХЛ дисквалифицировала нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

Как сообщает пресс-служба лиги, дисквалификация рассчитана на три матча регулярного чемпионата. Хоккеист был отстранен от игр с формулировкой за «неподобающее поведение». Кузнецов уже известил лигу, что не подаст апелляцию.

  • Ранее Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова на 4 года.
  • Положительная допинг-проба была взята у хоккеиста во время чемпионата мира в Словакии, где он выступал в составе сборной России. Евгений был лишен бронзовой медали турнира.

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