НХЛ дисквалифицировала нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

Как сообщает пресс-служба лиги, дисквалификация рассчитана на три матча регулярного чемпионата. Хоккеист был отстранен от игр с формулировкой за «неподобающее поведение». Кузнецов уже известил лигу, что не подаст апелляцию.

Ранее Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова на 4 года.

Положительная допинг-проба была взята у хоккеиста во время чемпионата мира в Словакии, где он выступал в составе сборной России. Евгений был лишен бронзовой медали турнира.

«Мы должны поддержать его». Овечкин – о попавшемся на кокаине Кузнецове

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