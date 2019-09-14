Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис прокомментировал решение НХЛ отстранить нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова на 3 матча за употребление кокаина.

«Наверное, они просмотрели все варианты. Поговорили с Женей, было все продумано, и если они увидели, что у Жени проблемы нет – они наказали его на 3 матча. Обычно, если у человека есть проблемы – они пытаются ему помочь, и это было бы не 3 матча, а 3 месяца. Думаю, это нормально. Главное, чтобы Женя не падал духом, и продолжал работать.

Если есть проблемы, то его отправляют в медицинский центр лечиться на 3 месяца, как минимум, и продолжают платить зарплату. Если это снова повторяется, то вводят уже другие санкции. А сейчас они решили, что проблем нет, и наказали, чтобы показать, что это нехорошо.

Как я оцениваю то, что НХЛ безразличны правила IIHF? Я думаю, что наказывать на 4 года – это неправильно. Каждый человек может ошибаться, всякое бывает в жизни. Наказать человека на такой срок... Наркотики помогают спортсмену стать лучше? Бывают у людей проблемы, и нужно им помочь, а не просто наказывать на 4 года. Хорошо, что у Жени есть работа в НХЛ, а если бы он играл в России? Что ему сейчас делать? Это несправедливо.

Почему IIHF так делает? Не знаю, они видимо живут еще в каменном веке, все мы ошибаемся. Но должны быть правила: первый раз, второй раз, третий раз. Нельзя же с первого раза. Было много таких ребят – в КХЛ тоже на 3 года дисквалифицировали. И если бы человек нарушал бы постоянно – это другой вопрос, а в первый раз нельзя людей наказывать так сильно», – сказал Каспарайтис Sport24.

Кузнецов был отстранен Международной федерацией хоккея (IIHF) 23 августа.

Положительная допинг-проба была взята у спортсмена во время чемпионата мира в Словакии, где он выступал за сборную России.

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