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Зверский щелчок Панарина в большинстве открыл счет его шайбам за «Рейнджерс»
Правда, победить не получилось.
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил первую шайбу за новый клуб в предсезонном матче против «Нью-Джерси».
Русский хоккеист сократил отставание в счете после великолепного броска в большинстве.
- Правда, «Рейнджерс» все равно уступили со счетом 3:4, Панарина признали третьей звездой матча.
- Летом Артемий перешел в «Рейнджерс» на правах свободного агента. Последние два сезона он провел в «Коламбусе».
- Зарплата русского хоккеиста в Нью-Йорке – 11,6 млн. долларов в год. Контракт заключен на 7 лет.
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