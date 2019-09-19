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Зверский щелчок Панарина в большинстве открыл счет его шайбам за «Рейнджерс»

Зверский щелчок Панарина в большинстве открыл счет его шайбам за «Рейнджерс»
Eurosport

1 час назадОбновлено 28 мин. назад

Правда, победить не получилось.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил первую шайбу за новый клуб в предсезонном матче против «Нью-Джерси».

Русский хоккеист сократил отставание в счете после великолепного броска в большинстве.

  • Правда, «Рейнджерс» все равно уступили со счетом 3:4, Панарина признали третьей звездой матча.
  • Летом Артемий перешел в «Рейнджерс» на правах свободного агента. Последние два сезона он провел в «Коламбусе».
  • Зарплата русского хоккеиста в Нью-Йорке – 11,6 млн. долларов в год. Контракт заключен на 7 лет.

«Думаю, меня оставили, потому что был талантливым». Панарин чуть не закончил с хоккеем из-за водки

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