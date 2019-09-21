Совладелец московского клуба Icon Андреас Лобжанидзе обвинил капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в долгах перед заведением.

«Обычно мы всегда Сашу приглашали, встречали, делали в честь него вечеринки, он был у нас почетным гостем.

Однажды [в 2013 году] он приехал с друзьями не на такую вечеринку, а просто в клуб. Мы ему организовали стол, даже сделали ему подарочный депозит в 3000 долларов. А он заказал восемь-девять бутылок розового шампанского Dom Perignon, которым поливал всех гостей вокруг, и уехал, отказавшись платить за это шампанское, посчитав, что ему все должны, нахамил мне, оскорблял меня и моих родителей.

В итоге счет составил около 15 тысяч долларов, мне потом пришлось из своих дивидендов его закрывать.

После этого я с ним не общаюсь и никаких дел иметь не хочу. Я молчал об этой истории больше пяти лет в надежде, что хоккеист хотя бы извинится, но этого не произошло», – заявил Лобжанидзе в интервью РБК.

Летом 2019-го Андреас Лобжанидзе стал директором по развитию ФК «Рига».

Александр Овечкин с 2005 года выступает в «Вашингтоне». В 2016-м хоккеист женился на модели, дочери актрисы и режиссера Веры Глаголевой Анастасии Шубской, в 2018-м у них родился сын Сергей.

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