«Нью-Йорк Рейнджерс» дома одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) в рамках предсезонного матча НХЛ. Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились российские нападающие Артемий Панарин и Виталий Кравцов.

Панарин забросил шайбы на 31-й и 60-й минутах. В эпизоде со вторым голом результативной передачей отметился российский форвард Павел Бучневич. Кравцов отличился на 23-й минуте, открыв счет в матче. У проигравших единственную шайбу забросил нападающий Джордан Эберле.

Ворота «Рейнджерс» на протяжении половины матча защищал голкипер Александр Георгиев. Он совершил 16 сэйвов.

Панарин был признан первой звездой встречи, Кравцов – третьей.

В межсезонье Артемий сменил «Коламбус» на «Рейнджерс», став самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в лиге (около 11,6 млн долларов).

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