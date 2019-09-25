Ведущий нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюз столкнулся с обвинениями в непристойном поведении в публичном месте.

Инцидент произошел 26 мая, жалоба в полицию поступила двумя днями позже. Согласно заявлению женщины-охранника одного из жилых комплексов Скоттсдейла (Аризона), нетрезвый Мэттьюз в компании друзей попытался открыть дверь ее автомобиля, просто чтобы посмотреть на ее реакцию и посмеяться.

Когда охранник сообщила им, что она ветеран войны с посттравматическим расстройством, и призвала группу удалиться, один из друзей Мэттьюза попытался ее успокоить и попросил не сообщать об инциденте. Но уже удаляясь с места происшествия, Остон снял штаны, нагнулся и показал женщине пятую точку в одном нижнем белье, передает US Today.

Предсудебное разбирательство намечено на 25 сентября, хоккеист не обязан присутствовать на нем. По информации CBS Sports, Мэттьюзу может грозить арест на шесть месяцев и штраф в 2,5 тысячи долларов. «Торонто» сообщил, что клубу известно о ведущемся расследовании.

Зимой Мэттьюз подписал пятилетний контракт с «Торонто» на 58 млн долларов. В сезоне-2019/20 он получит 15,9 млн.

У Остона 212 матчей в НХЛ и 205 очков.

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