Getty Images

«Виннипег» переподписал Лайне на два года

«Виннипег» переподписал Лайне на два года
Eurosport

25 мин. назад

Юный финн будет зажигать за «Джетс» еще как минимум пару сезонов.

«Виннипег» объявил о подписании двухлетнего контракта с форвардом Патриком Лайне.

За этот срок финский вингер заработает 13,5 миллиона долларов.

21-летний Лайне провел три полноценных сезона в составе канадского клуба, в каждом из которых забивал как минимум 30 шайб. В ноябре 2018 года финн выдал чумовую серию, забив 18 раз в 12 играх. Патрик – четвертый в списке самых молодых хоккеистов, которым покорилась отметка в 100 шайб в НХЛ. Парню на тот момент было 20 лет и 224 дня.

  • В дебютном сезоне-2016/17 хоккеист забил 36 раз и оформил 28 ассистов в 73 матчах.
  • «Виннипег» проиграл «Сент-Луису» в первом раунде Кубка Стэнли-2019.

От Федорова до Лайне. Самые крутые перфомансы на чемпионатах мира перед драфтом НХЛ

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS и Android

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте