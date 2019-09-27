«Виннипег» объявил о подписании двухлетнего контракта с форвардом Патриком Лайне.

За этот срок финский вингер заработает 13,5 миллиона долларов.

21-летний Лайне провел три полноценных сезона в составе канадского клуба, в каждом из которых забивал как минимум 30 шайб. В ноябре 2018 года финн выдал чумовую серию, забив 18 раз в 12 играх. Патрик – четвертый в списке самых молодых хоккеистов, которым покорилась отметка в 100 шайб в НХЛ. Парню на тот момент было 20 лет и 224 дня.

В дебютном сезоне-2016/17 хоккеист забил 36 раз и оформил 28 ассистов в 73 матчах.

«Виннипег» проиграл «Сент-Луису» в первом раунде Кубка Стэнли-2019.

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