Green Day выпустили клип с Овечкиным и Тарасенко и выступят на Матче всех звезд НХЛ

Американская рок-группа Green Day анонсировала двухлетнее сотрудничество с НХЛ. В рамках сделки команда представит новый трек «Fire, Ready, Aim» в качестве заглавной песни для «Wednesday Night Hockey» на канале NBCSN. Трек также будут использовать в официальных хайлайтах лиги и включать в рекомендованный плейлист для арен соревнования.

Группа выложила в твиттер небольшой отрезок клипа, в котором засветились Александр Овечкин и Владимир Тарасенко.

Также рок-команда станет хедлайнером Матча всех звезд НХЛ в январе 2020 года.

Sportsnet приводит слова Стива Мейера, главного по контенту в лиге: «Все члены группы – большие хоккейные фанаты, особенно Тре Кул, барабанщик. Парни посещают игры, но они не настолько помешанные, как Тре!»

Green Day выступят в России в 2020 году.

Новый сезон НХЛ стартует второго октября.

Ожиганов: «В НХЛ тренеру не то что зад лижут, а неизвестно что с ним вообще делают»

Качай приложение Eurosport для iOS и Android