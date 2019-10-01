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Green Day выпустили клип с Овечкиным и Тарасенко и выступят на Матче всех звезд НХЛ
Попробуйте назвать более мощный коллаб!
Американская рок-группа Green Day анонсировала двухлетнее сотрудничество с НХЛ. В рамках сделки команда представит новый трек «Fire, Ready, Aim» в качестве заглавной песни для «Wednesday Night Hockey» на канале NBCSN. Трек также будут использовать в официальных хайлайтах лиги и включать в рекомендованный плейлист для арен соревнования.
Группа выложила в твиттер небольшой отрезок клипа, в котором засветились Александр Овечкин и Владимир Тарасенко.
Также рок-команда станет хедлайнером Матча всех звезд НХЛ в январе 2020 года.
Sportsnet приводит слова Стива Мейера, главного по контенту в лиге: «Все члены группы – большие хоккейные фанаты, особенно Тре Кул, барабанщик. Парни посещают игры, но они не настолько помешанные, как Тре!»
- Green Day выступят в России в 2020 году.
- Новый сезон НХЛ стартует второго октября.
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