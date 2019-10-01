Тарасенко и Барбашев получили перстни за победу в Кубке Стэнли
Очень красивая награда.
«Сент-Луис» представил чемпионские перстни, которые традиционно вручаются каждому хоккеисту команды-обладателя Кубка Стэнли.
В каждом перстне 75 бриллиантов – столько шайб забросили хоккеисты «Блюз» в чемпионском плей-офф – и 16 сапфиров (по числу выигранных в плей-офф матчей).
На левой стороне каждого перстня указаны фамилия и игровой номер владельца. Свои именные перстни получили и российские хоккеисты «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. Церемония вручения наград прошла 1 октября.
- «Сент-Луис» завоевал Кубок Стэнли впервые в истории.
- В финальной серии «Блюз» одолели «Бостон» (4-3).
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