«Сент-Луис» представил чемпионские перстни, которые традиционно вручаются каждому хоккеисту команды-обладателя Кубка Стэнли.

В каждом перстне 75 бриллиантов – столько шайб забросили хоккеисты «Блюз» в чемпионском плей-офф – и 16 сапфиров (по числу выигранных в плей-офф матчей).

На левой стороне каждого перстня указаны фамилия и игровой номер владельца. Свои именные перстни получили и российские хоккеисты «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. Церемония вручения наград прошла 1 октября.

«Сент-Луис» завоевал Кубок Стэнли впервые в истории.

В финальной серии «Блюз» одолели «Бостон» (4-3).

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