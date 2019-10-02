Тарасенко защищает титул, Панарин дебютирует в «Рейнджерс». Что ждет русских в новом сезоне НХЛ

Главный девиз межсезонья НХЛ – «Сейчас уже октябрь?» Наконец-то ответ на этот вопрос – «Да». Новый сезон начнется в ночь на 3 октября. Как обычно, новый сезон – это новые вопросы. К русским игрокам их в этот раз особенно много.

Как поведут себя Кучеров, Василевский и «Тампа»?

«Молнии» расколошматили всех в прошлом регулярном чемпионате. На длинной дистанции «Лайтнинг» – лучший клуб мира. 21 очко от ближайших преследователей по меркам НХЛ – пропасть. «Тампе» было настолько комфортно, что они банально забыли, как играть в важных с турнирной точки зрения матчах. Итог – свип от «Коламбуса». Нечто похожее было у «Вашингтона» в сезоне-2016/17. После этого «кэпс» пересмотрели подход к распределению сил и через два года взяли первый Кубок Стэнли. Пойдут ли по этому пути «Лайтнинг»?

Никита КучеровGetty Images

Ресурсы у клуба по-прежнему есть. Из серьезных потерь, разве что, защитник Антон Строльман. К Никите Кучерову и Стиву Стэмкосу в нападение присоединился новый обладатель Кубка Стэнли Патрик Марун. К Виктору Хедману и Михаилу Сергачеву добавился Кевин Шаттенкирк. Никуда не делся лучший вратарь мира Андрей Василевский. Единственное, что стоит поменять «Тампе» – расстановку приоритетов. В прошлом сезоне «молнии» получили массу индивидуальных наград – в новом пора сделать все для получения главной командной.

Заиграет ли Панарин в русском «Рейнджерс»?

Артемий Панарин, Павел Бучневич, Владислав Наместников, Виталий Кравцов, Александр Георгиев, Игорь Шестеркин – «Рейнджерс» стали самой русской командой в НХЛ. Правда, Кравцову с Шестеркиным еще предстоит тест на прочность: скорее всего, октябрь они начнут в АХЛ. А вот с Панарина спрос будет другой. Обладателю второй самой высокой годовой зарплаты в лиге времени на раскачку не дадут. От Хлебушка во многом будет зависеть выступление «рейнджеров» в этом сезоне.

В помощь Артемию – Павел Бучневич, который провел в клубе уже три года. В предсезонке их тройку центрил Бретт Хауден, но со временем его партнеры, возможно, поменяются. Хотя бы потому, что есть Мика Зибанеяд. Дэвид Куинн в любой момент может попробовать тройку, сопоставимую по мощи с колорадской Рантанен – Маккиннон – Ландеског. Но пока он предпочитает мощи одного звена баланс. С нынешним усилением «Рейнджерс» пора как минимум возвращаться в плей-офф.

Вернутся ли Овечкин с Малкиным на топ-уровень?

Всем бы такие спады, как «Вашингтону» и «Питтсбургу». Вылет во втором раунде от «Каролины» и в первом от «Айлендерс» для чемпионов позапрошлых сезонов – провал. В НХЛ послекубковый синдром в порядке вещей. «Пингвинс» нужна свежая кровь, а «Кэпиталс» просто недооценили «банду придурков». И все же, Джино уже 33 года, Ови – 34. С каждым сезоном им будет все тяжелее противостоять скоростной и техничной молодежи.

Но время для еще одного Кубка Стэнли у них пока остается. Если Малкин по-хорошему разозлится после худшего сезона в карьере в НХЛ, а «Вашингтон» не покатится дальше по наклонной, то у них все шансы провести еще одно фирменное рубилово в плей-офф.

Защитит ли Тарасенко Кубок Стэнли?

«Сент-Луис» выиграл первый в истории титул настолько неожиданно, что в его защиту верится с большим трудом. Команды, совершавшие такие классные рывки, быстро сдуваются – к их игре привыкает большинство соперников, а на что-то новенькое они уже не способны. Так произошло, например, с «Каролиной» после победы в 2006-м. Но если у команды есть игровой ресурс и крутой тренер, то все может быть иначе. Это подтвердил «Питтсбург» в 2017-м.

Владимир ТарасенкоGetty Images

С исполнителями у «блюзменов» все в порядке: никуда не делись Владимир Тарасенко, Райан О’Райлли, Брейден Шенн, Колтон Парейко, Алекс Пьетранджело. Должны прогрессировать Иван Барбашев и Джордан Биннингтон. Из потерь выделяется Патрик Марун. «Сент-Луис» больше не андердог – построить династию будет тяжело. Но возвращаться туда, откуда «Блюз» поднялись к чемпионству, они точно не намерены.

Кто еще из русских проявит себя?

Главное пополнение русского легиона в НХЛ – Никита Гусев. Еще во время прошлого плей-офф он прилетел в «Голден Найтс», но руководство «Вегаса» не перестроило под него готовые сочетания во время решающих матчей. А потом Гусев оказался в «Нью-Джерси». Начинать в НХЛ в 27 лет сложно – обычно принято уезжать года на три пораньше. Тем интереснее будет последить за игрой Никиты в «Дэвилс».

Сразу два топ-вратаря сменили клубы: Сергей Бобровский отправился во «Флориду», а Семен Варламов теперь играет за «Айлендерс». Первый должен заменить состарившегося Роберто Луонго, второй – ушедшего в «Чикаго» Робина Ленера. Чтобы оба потеряли место в старте, должна произойти катастрофа. Но с вратарями бывает всякое.

А еще есть Евгений Кузнецов. Как он отреагирует на историю с кокаином? Для публичного прощения ему теперь нужно играть еще круче, чем раньше.

Евгений КузнецовGetty Images

Вряд ли согласен с постоянными непопаданиями в плей-офф и вылетами на ранних стадиях Александр Радулов. Но пока не видно, благодаря чему игра «Далласа» должна резко улучшиться. Так же, как и «Лос-Анджелеса»: отношения «Кингс» с Ильей Ковальчуком – одно большое мучение. Лучшим вариантом после прошлого сезона было бы расставание. Но у Кови другое мнение. Только вот времени на попадание в Тройной золотой клуб у него все меньше.

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